بدأ الآن.. رابط وطريقة التقديم على وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية

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أعلنت
الجامعة الإسلامية ايوم بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بدرجة "معيد"
و "محاضر" و "معلم ممارس" لشغلها بنظام التعاقد "دوام
كامل" للمواطنين، عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للتفاصيل
الموضحة أدناه.
التخصصات
المطلوبة:1- كلية
الشريعة:
1 - قسم الفقه - ماجستير في الفقه "محاضر".
2 - قسم الفقه - بكالوريوس في الشريعة "معيد".
3 - قسم - أصول الفقه - بكالوريوس في الشريعة "معيد".
2- كلية القرآن الكريم:
- ماجستير في القراءات وعلومها "محاضر".
- ماجستير في التفسير وعلوم القرآن "محاضر".
3- كلية الحديث:
- ماجستير في إحدى التخصصات التالية: الحديث الشريف، علوم الحديث، السنة وعلومها، الكتاب والسنة "محاضر".
4- كلية العقيدة والدعوة:
- ماجستير في العقيدة "محاضر".
- بكالوريوس في العقيدة أو الشريعة "معيد".
- ماجستير في الدعوة أو ماجستير في الثقافة الإسلامية أو ماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية "محاضر".
- بكالوريوس في الدعوة أو الشريعة "معيد".
5- كلية الأنظمة والاقتصاد:
- ماجستير في الأنظمة / القانون "محاضر".
- بكالوريوس في الأنظمة / القانون أو بكالوريوس في الشريعة "معيد"، شريطة الحصول على الدبلوم العالي في المحاماة.
- ماجستير في الاقتصاد "محاضر".
6- كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية:
- ماجستير في إحدى التخصصات التالية: لغويات، لغويات "نحو، صرف، أصول لغة"، "محاضر".
- ماجستير في الأدب والبلاغة "محاضر".
- ماجستير في إحدى التخصصات التالية: تاريخ إسلامي، تاريخ حديث "محاضر".
- ماجستير في اللغة الإنجليزية والترجمة "محاضر".
7- معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:
- معلم مدارس "بكالوريوس" في تخصص اللغة العربية "تربوي -وغير تربوي" أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويمكن التقدم لهذه الوظائف للحاصلين على درجة - الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة العربية - مناهج وطرق تدريس اللغة العربية - علم اللغة التطبيقي وفروعه - اللغويات التطبيقية.
8- كلية الهندسة:
- هندسة ميكانيكية "محاضر".
- هندسة كهربائية "محاضر".
شروط
التعيين على درجة معيد:1-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس انتظامًا من جامعة سعودية أو أجنبية
معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم.
2- ألا يقل تقديره عن جيد جدًا.
أن تكون دراسته في المرحلة الجامعية موافقة لتخصصات الجامعة.
3- ألا يزيد سنه عن 30 عامًا، ويستثنى من ذلك من كان حاصلاً أو مقيدًا بالماجستير من جامعة سعودية أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم على ألا يزيد عمره عن 35 عامًا.
4- يشترط في التعيين أن لا يكون موظفًا حكوميًا.
5- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثًا بالحصول على درجة الماجستير - على الأقل - قبل طلبه إنهاء البعثة، وفي حالة إنهاء بعثته قبل حصوله على ذلك تطبق بشأنه أحكام المادة (30) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
6- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم.
7- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة (450) في اختبار (TOFEL-IBT) أو على درجة (45) في اختبار (TOFEL-PBT) أو على درجة (4) في اختبار (IELTS) أو على درجة (60) في اختبار (STEP) أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية.
8- أن يكون حاصلاً على 60 فأعلى في اختبار قدرات الجامعيين.
9- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.
شروط
التعيين على درجة محاضر:1-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير (انتظامًا) من جامعة سعودية أو أجنبية
معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم بتقدير لا يقل عن جيدًا جدًا في جميع التخصصات
إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.
2- أن يكون تخصصه في مرحلة الماجستير متوافقًا مع تخصص القسم الذي سيعين عليه.
3- أن يكون حاصلاً على (65) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
4- أن لا يزيد عمره عن 35 عامًا، ويستثنى من ذلك من كان حاصلاً أو مقيدًا في الدكتوراه.
5- أن لا يكون موظفًا حكوميًا.
6- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثًا بالحصول على درجة الدكتوراه قبل طلبه إنهاء البعثة: وفي حال إنهاء بعثته قبل حصوله على الدكتوراه تطبق بشأنه أحكام المادة (الثلاثون) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
7- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم.
8- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة (458) في اختبار (TOFEL-PBT) أو على درجة (48) في اختبار (TOFEL-IBT) أو على درجة (4,5) في اختبار (IELTS) أو على درجة (64) في اختبار (STEP) أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية.
9- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.
شروط
التعيين على وظيفة معلم ممارس:1-
أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية وفقا لأنظمة وسياسة وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- الحصول على شهادة (البكالوريوس) في تخصص اللغة العربية (تربوي -وغير تربوي) أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. (بتقدير لا يقل عن جيد جدا).
3- يمكن التقدم لهذه الوظائف للحاصلين على درجة - الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (بتقدير لا يقل عن جيد جدا) أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة العربية - مناهج وطرق تدريس اللغة العربية - علم اللغة التطبيقي وفر وعه - اللغويات
التطبيقية (.بتقدير لا يقل عن جيد جدًا).
4- أن تكون الدراسة لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه عن طريق (الانتظام الحضوري ) وليس عن بعد.
5- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.
6- اجتياز اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بدرجة لا تقل عن (50%).
التفاصيل:
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