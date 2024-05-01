بدأ الآن.. رابط وطريقة التقديم على وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية

أ أ

أعلنت الجامعة الإسلامية ايوم بدء التقديم على الوظائف الأكاديمية بدرجة "معيد" و "محاضر" و "معلم ممارس" لشغلها بنظام التعاقد "دوام كامل" للمواطنين، عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





التخصصات المطلوبة:



شروط التعيين على درجة معيد:



شروط التعيين على درجة محاضر:



شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

