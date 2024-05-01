مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة هل تحرم من تخفيض الـ 50%؟.. المرور يحسم الأمر

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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، توضيحًا بشأن عقوبة ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة.

وأوضحت أنه للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.





جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:"أنا راح علي التخفيض بسبب مخالفة تتجاوز السرعة ٥٠ ك، هل أستطيع إرجاع الخصم".

لترد إدارة المرور: "للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض.. شكرًا لتواصلك".





تمديد تخفيض المخالفات المرورية



حالات لا يُستفاد فيها من تخفيض الغرامة



كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية



في الوقت نفسه أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75، مبينة أن هذه الخطوات تتمثل في:1 - أن الشخص المخالف له الحق في تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من وقت إبلاغه بها.2 - وفي حالة أن المخالف لم يقدم اعتراضًا على المخالفة أو أنه قدم اعتراضًا وتم رفضه أو تعديل قيمة المخالفة خلال فترة الـ 15 يومًا.3 - يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ 15 يومًا. وفي هذه الحالة سيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.وأشار المرور إلى أن هناك حالات لن تستفيد من تخفيض غرامة المخالفات المرورية، هي:- بعد انتهاء مدة 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.- بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90) يومًا.ويمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر للخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:الدخول الي منصة أبشر.- إدخال نوع الوثيقة.- إدخال رقم الوثيقة.- كتابة الرمز المرئي.- الضغط على كلمة “عرض” لقيمة المخالفة.- سوف يتم استعراض المخالفات المسجلة من قبل المرور والتي سوف تحتوي على قيمة المخالفة وموقعها وتاريخها ووقتها.