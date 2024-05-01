عاجل مع بداية مايو.. توضيح مهم من حساب المواطن حول صدور نتائج أهلية الدفعة 78

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يترقب مستفيدو حساب المواطن، الإعلان عن نتيجة أهلية الدورة 78 لشهر مايو، في الوقت الذي لم يحدد فيه البرنامج موعد إعلانها.

موعد إعلان أهلية الدفعة 78 من حساب المواطن



سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 30, 2024

نتائج أهلية حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" في رده على أحدث استفسار حول موعد إعلان أهلية الدفعة الجديدة: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى منصة حساب المواطن من هنا الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

