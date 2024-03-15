عاجل.. بشرى من "الموارد البشرية" حول احتساب مكافأة نهاية الخدمة

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تُعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل.

وأوجب المُشَرِّع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.





احتساب مكافأة نهاية الخدمة



ما هو الأجر المستحق للعامل؟



وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس:- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.- أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة.- ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.وقد عرفت المادة 2 من النظام الأجر بأنه الأجر الأساسي مُضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك البدلات، والزيادات، والمنح أو المكافآت، والميزات العينية، والعمولات والنسب المئوية.ويجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.