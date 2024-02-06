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عاجل.. حقيقة نزول زيادة في دعم فبراير من حساب المواطن

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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تفاعل "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين حول موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم.
وجاء سؤال المواطن عبر منصة "إكس" :" متي تصدر الدفعات المالية لحساب المواطن وهل فيه زياد في الدفعة أو مثبت علي. ٢٠٨٨ حتي لو الأسرة ليس لديها دخل؟".اضافة اعلان

حساب المواطن يرد:

وأجاب حساب خدمة المستفيدين :" سيتم إيداع الدعم المخصص للدفعة75 بتاريخ"11 فبراير"والمبلغ المستحق صحيح وهو استحقاقك الكامل من الدعم ،علمًا أن التغير في مقدار الدعم بناءً على تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق والمرتبطة بضوابط البرنامج ولمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع عليها عبرالرابط.. اضغط هنا

موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن 

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن اليوم، أنه يتبقى خمسة أيام على صرف الدفعة 75 - لشهر فبراير للمؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع". وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".

خطوات الاستعلام عن الإيداع

ويمكن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية:
زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ( من هنا).
تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
كتابة كلمة التحقق المرئي.
ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر دراسة الأهلية، وستظهر أمامك نتائج الأهلية.
الاستعلام عن الدفعة الجديدة.
اضغط على موافق.

خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة حساب المواطن ( من هنا).
يكتب المستفيد الاسم ورقم الهوية.
يختار نتائج الدورة 74.
سيتم تحويله للنتائج الخاصة به، ومن خلالها سيحصل على الدعم.

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