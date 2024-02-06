عاجل.. حقيقة نزول زيادة في دعم فبراير من حساب المواطن

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تفاعل "خدمة المستفيدين" التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين حول موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم.

وجاء سؤال المواطن عبر منصة "إكس" :" متي تصدر الدفعات المالية لحساب المواطن وهل فيه زياد في الدفعة أو مثبت علي. ٢٠٨٨ حتي لو الأسرة ليس لديها دخل؟". اضافة اعلان





حساب المواطن يرد:



موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن



خطوات الاستعلام عن الإيداع



خطوات الاستعلام عن الإيداع برقم الهوية

