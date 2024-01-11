في حال وجود إيقاف خدمات.. هل يمكن التسجيل بحساب المواطن؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن إمكانية التسجيل في حساب المواطن حال إيقاف خدمات.





تأثير إيقاف خدمات على حساب المواطن: اضافة اعلان



دخل حافز للتابع في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا عندي إيقاف خدمات.. هل أقدر أسجل بحساب المواطن أو لازم يكون فيه دخل".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن في وقت سابق، مع استفسار بشأن الإفصاح عن دخل حافز في حالة صرفه للتابع.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " التابع عنده حافز.. هل أفصح عنه؟" .وجاء الرد : " في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز".وأوضح أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.