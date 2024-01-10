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تأثير السائق الخاص على الدخل الشهري.. بماذا أجاب حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن مدى تأثير السائق الخاص على استحقاق الدعم الشهري.

تأثير السائق الخاص على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه : هل السائق الخاص يؤثر على استحقاق حساب المواطن؟".

وأجاب بالرد : " حياك الله ، وجود العمالة منزلية لا تؤثر على دعم حساب المواطن ،وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

خطابات رسمية من حساب المواطن:


وفي وقت سابق وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها مهما للمواطنين بشأن إصدار حساب المواطن بيانات أو مكاتبات رسمية للمواطنين.

جاء هذا في رده على أحد المواطنين والذي تساءل قائلا : " السلام عليكم.. أنا أحتاج برنت ضروري من حساب المواطن عن 7 سنوات بتاريخ التسجيل والمبالغ اللي انصرفت باسمي كوني تابع وضروري أقدم هذي البيانات للمحكمة لأن مطلوب مني البينة ".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين في رده : " وعليكم السلام.. حساب المواطن لا يصدر أي خطابات رسمية، نسعد بخدمتك".

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