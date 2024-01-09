عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن كيفية تسجيل حاملي بطاقات التنقل لأجل استحقاق الدعم.





تسجيل حاملي بطاقات التنقل في حساب المواطن: اضافة اعلان



تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "السلام عليكم.. عندي حصر القبائل النازحة أقدر أسجل في حساب المواطن؟ ووش المتطلبات".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " وعليكم السلام.. بإمكان حاملي بطاقات التنقل ( القبائل النازحة ) التسجيل في البرنامج من خلال http://Portal.ca.gov.sa طريق "تسجيل جديد ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق مع أحد المواطنين، الذي استفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم عند استخراج وثيقة العمل الحر هل يجب عليه الإفصاح عن الدخل الإضافي.. وهل ذلك يؤثر على الأهلية".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه".وأوضح أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".