عاجل.. يومان وينتهي التقديم .. وظائف شاغرة في قوات الدفاع الجوي (تفاصيل)

أ أ

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.



وقالت إن طريقة التقديم ستتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:





1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.

5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.

9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.





موعد التقديم





- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.



طريقة التقديم:





- من خلال الرابط التالي:



