موعد صرف المبالغ المرتجعة للضمان الاجتماعي.. وطريقة الاستعلام عن قبول التسجيل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف المبالغ المرتجعة للضمان الاجتماعي وهي المبالغ المتأخر صرفها من قبل الوزارة بسبب عدم أهلية المتقدم للاستحقاق.

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استحقاق الصرف:

المبالغ المرتجعة:



رابط التسجيل في البرنامج الاجتماعي المطور:



كيفية الاستعلام عن قبول التسجيل ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور





رؤية المملكة 2030

وتقدم البعض بطلب اعتراض، كما تم تقديم المستندات التي تثبت استحقاقهم للصرف، وسيتم الصرف لهم في نفس الموعد لدفعة ديسمبر.وقالت الوزارة إنه سيتم صرف المبالغ المرتجعة مع دفعة شهر ديسمبر برنامج الضمان المطور.وكان من المقرر صرف الراتب أول شهر ميلادي، وتوافق أول ديسمبر مع يوم الجمعة، لذا قررت الوزارة صرف المبالغ المرتجعة دفعة ديسمبر ليكون الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضي.في سياق متصل، كشفت وزارة الموارد البشرية عن رابط التسجيل في البرنامج الاجتماعي المطور، فقط اتبع الخطوات التالية؛1- قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.2- اضغط على “إنشاء حساب جديد”.3- أنشئ حسابك على موقع البرنامج [اسم مستخدم يكون رقم هويتك الوطنية، وكلمة مرور من اختيارك.4- أدخل بياناتك صحيحة.5- اضغط على “تسجيل”.6- قم بتسجيل الرقم المرئي الظاهر على الشاشة أمامك في الحقل المخصص له.7- ادخال بيانات المتقدم بدقة.8- إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صحة بياناتك.9- اضغط على “ارسال الطلب”.10- سوف تتم مراجعة طلبك من قبل المختصين والرد عليك.لمتابعة طلب التسجيل أو معرفة وقت نزول الراتب، إن كنت من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، اتبع الخطوات التالية:1- عليك زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان المطور.2- تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.3- أنقر على أيقونة “الأهلية” أو الاستحقاق.4- حالة طلبك سوف تظهر أمامك على الشاشة، بالقبول أو الرفض.تأتي تلك البرامج في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف للتطوير والنهضة الشاملة بالمملكة، وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين.