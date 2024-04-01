عاجل.. قبل صرف الدفعة 77.. حساب المواطن يرد على البنوك بهذا "التصعيد"

لوّح حساب المواطن باللجوء إلى إجراء "تصعيدي" ضد البنوك في حال الحسم من قيمة الدعم.
يأتي ذلك قبل يومين من إيداع الدفعة 77 في حسابات المستفيدين بعد صدور قرار بتبكيره، بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد للصرف مع عيد الفطر المبارك.
شكوى ضد البنكوقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".
اهلا بك، لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 1, 2024
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن نظرًا لموافقة موعد الإيداع عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن يكون الصرف في الثالث من إبريل.
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
معرفة قيمة استحقاق حساب المواطنوحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
ويدعو حساب، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة في حساباتهم - على الرغم من تلقيهم إشعارًا بأن حالة الدفعة "مدفوعة" - إلى مراجعة البنك على الفور.
وقال: "في حال كانت حالة الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة".
وأضاف: "وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة" من خلال الرابط (من هنا).
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.