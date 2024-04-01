عاجل.. قبل صرف الدفعة 77.. حساب المواطن يرد على البنوك بهذا "التصعيد"

أ أ

لوّح حساب المواطن باللجوء إلى إجراء "تصعيدي" ضد البنوك في حال الحسم من قيمة الدعم.

يأتي ذلك قبل يومين من إيداع الدفعة 77 في حسابات المستفيدين بعد صدور قرار بتبكيره، بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد للصرف مع عيد الفطر المبارك.





شكوى ضد البنك



وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأضاف: "في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا )".

اهلا بك، لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb ، نسعد بخدمتك April 1, 2024

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن نظرًا لموافقة موعد الإيداع عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن يكون الصرف في الثالث من إبريل.





أهلية حساب المواطن



معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

