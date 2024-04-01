عاجل.. قبل 48 ساعة من الصرف.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية من حساب المواطن

فيما يتبقى 48 ساعة على إيداع مبالغ الدفعة 77 في حسابات مستفيدي حساب المواطن لشهر إبريل، يتساءل البعض حول ما إذا كان سيتم صرف مكرمة ملكية أسوة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو2022".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".
حياك الله ، المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو2022، ولمعرفة قيمة استحقاقك شاملا مبلغ الدعم الاضافي يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/XGVelVLg1z، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 31, 2024
قيمة استحقاق حساب المواطنوتختلف قيمة الاستحقاق من أسرة لأخرى، فيما تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
قيمة الدعم الإضافي وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
كم الدعم الإضافي؟يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.