عاجل.. قبل 48 ساعة من الصرف.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية من حساب المواطن

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فيما يتبقى 48 ساعة على إيداع مبالغ الدفعة 77 في حسابات مستفيدي حساب المواطن لشهر إبريل، يتساءل البعض حول ما إذا كان سيتم صرف مكرمة ملكية أسوة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو2022".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا⁩)".



حياك الله ، المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو2022، ولمعرفة قيمة استحقاقك شاملا مبلغ الدعم الاضافي يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، نسعد بخدمتك March 31, 2024

قيمة استحقاق حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن

