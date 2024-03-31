الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع الدفعة 77

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 77 للمؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. 

ونظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م.

أهلية دفعة إبريل من حساب المواطن

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وللتحقق من أهلية دفعة إبريل يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.


احتساب قيمة حساب المواطن

وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".

قيمة الدعم الإضافي 

وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.


تعديلات حساب المواطن 

وكان حساب المواطن قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

إعلان نتائج الترشيح المبدئي للإيفاد للتدريس بالخارج

عاجل.. قبل 24 ساعة من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

ينتهي غدًا.. شروط ورابط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

عاجل.. نداء من حساب المواطن لهؤلاء: راجعوا حساباتكم فورا

المرور يجيب على سؤال مهم: تم قيد مخالفة ضدي في طريق لم أذهب إليه بمركبتي.. ماذا أفعل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:15 م الإثنين، 04 مارس 2024

تعرّف على سبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

حساب المواطن 4:47 م الإثنين، 04 مارس 2024

تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية

حساب المواطن - ريال - الراتب 10:21 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان

حساب المواطن 5:01 م الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. دَخْلُ التابعين في حساب المواطن.. توضيح مهم من البرنامج