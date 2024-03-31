تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع الدفعة 77

أ أ

أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 77 للمؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.



ونظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م.





أهلية دفعة إبريل من حساب المواطن



احتساب قيمة حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



تعديلات حساب المواطن

