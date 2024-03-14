عاجل.. تنبيه مهم من منصة "إيجار" للمؤجر والمستأجر: هذا الأمر يتم بأمر قضائي

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ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص، يريد الاستفسار عن مدى أحقية المالك في إعطاء المؤجر مهلة جديدة.



مهلة جديدة من المؤجر للمستأجر:



مواعيد العمل في إيجار خلال شهر رمضان:



الدفع خارج منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. هل يحق للمالك الجديد إعطاء مهلة ٢١ يوم للمستأجر للإخلاء أو زيادة الإيجار علما أن العقد للمالك القديم متبقي به عام كامل وثلاثة أشهر والمستأجر ملتزم بالسداد حسب دفعات العقد".وجاء الرد من المنصة بالقول :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.. نود إفادتك بأنه يتم إنهاء أو إلغاء العقد باتفاق الأطراف أو بأمر قضائي.. نسعد بخدمتك".كما نشرت منصة إيجار عبر حسابها على منصة "إكس" مواعيد العمل، التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك.وكتبت المنصة على حسابها قائلة :"يسعدنا تلقي استفساراتكم خلال شهر رمضان المبارك في أوقات العمل التالية".وأوضحت أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان ستكون من يوم الأحد حتى الخميس، وذلك بدءا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء ومن الثامنة مساء حتى الثانية صباحا.أيضا ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".