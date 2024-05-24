السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

للثانوية فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المياه الوطنية

شركة المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
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كشفت شركة المياه الوطنية عن توفر 72 وظيفة شاغرة في عدة مناطق بالمملكة "إدارية، فنية، هندسية، تقنية"، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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وظائف المياه الوطنية

– خبير.
– مسّاح.
– مدير البرنامج.
– مدير المشروع.
– مدير الاتفاقيات.
– مسؤول الامتثال.
– مستشار قانوني.
– أخصائي الاستثمار.
– مدير إدارة العقود.
– مدير الخدمات الفنية.
– أخصائي جودة المياه.
– أخصائي إدارة التغيير.
– أخصائي المشتريات.
– أخصائي مركز الدعم.
– مشرف عمليات الأمن.
– أخصائي الأصول الثابتة.
– مدير توصيلات المنازل.
– أخصائي دعم التطبيقات.
- مشرف التشغيل والصيانة.
– مدير الاتصالات الداخلية.
– أخصائي حسابات المدينين.
– أخصائي الامتثال التنظيمي.
– رئيس قسم تقنية المعلومات.
– أخصائي دفتر الأستاذ العام.
– رئيس قسم مراقبة المشاريع.
– رئيس قسم حسابات الدائنين.
– أخصائي الحماية من الحرائق.
– أخصائي الأداء وإعداد التقارير.
– مدير جدولة ومراقبة المشاريع.
– أخصائي ضريبة القيمة المضافة.
– أخصائي إدارة علاقات الموردين.
– مدير مشاريع شبكات خطوط الأنابيب.
– أخصائي مراقبة الإيرادات والتسويات.
– أخصائي أنظمة بيانات أداء سلسلة التوريد.
– مشرف عمليات شبكة الخدمات الهندسية.
– أخصائي تطوير الكفاءات والمسارات المهنية.
– وغيرها من الوظائف

.المؤهلات المطلوبة

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم

– من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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