للثانوية فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المياه الوطنية

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كشفت شركة المياه الوطنية عن توفر 72 وظيفة شاغرة في عدة مناطق بالمملكة "إدارية، فنية، هندسية، تقنية"، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.





وظائف المياه الوطنية



.المؤهلات المطلوبة



طريقة التقديم

