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عاجل.. مطلقة وليس لديها "صك إعالة".. كيف يمكنها إضافة أبنائها فوق سن الـ 18 لاستحقاق الدعم؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مطلقة تستفسر عن كيفية إضافة أبنائها بالرغم من عدم امتلاكها صك إعالة.

مطلقة لا تمتلك صك إعالة أثناء التسجيل في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" هل المطلقة ولديها أبناء فوق الـ ١٨ تقدر تضيف أولادها كتابعين وليس لديها صك إعالة؟".
وجاءها الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب بإمكان الأم إضافتهم وإرفاق " شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".. نسعد بخدمتك".

حذف البنت بعد الزواج في حساب المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار وجه للبرنامج والذي يستوضح فيه عن حال البنت كمستفيد من البرنامج بعد زواجها.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"البنت متى يتم حذفها من التابعين بعد الزواج؟".
وجاء الرد على السؤال بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزم حذفها ، نسعد بخدمتك".

سن التسجيل في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التسجيل في البرنامج واحتساب السن المحدد بالهجري أم بالميلادي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا ىيقول فيه :" السلام عليكم.. عندي أختي مواليد 2006/3/1 العمر 18سنة هل أقدر أسجلها في حساب المواطن كمستقل ويش الشروط.. وهل العمر يقبل؟".
وتساءل أيضا :" عفوا العمر 18 بالهجري هل يلزم أن العمر يكون بالميلادي 18 وشكرا".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"  وعليكم السلام ، يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (ملف المستفيد- المرفقات".
كما أوضح البرنامج أيضا أن في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.

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