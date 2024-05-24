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عاجل.. صرف تعويض الدفعة الواحدة من "التأمينات".. الشروط والخطوات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمشترك عند توفر الشروط، التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وحدد تلك الخطوات عن طريق:اضافة اعلان
-الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد.
-اختيار أيقونة المعاشات.
في حال لم تتمكن من ذلك يمكنك طلب الدفعة عبر زيارة الرابط: (من هنا

تسلم تعويض الدفعة الواحدة

وقالت "التأمينات" في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا للحالات التالية:
المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر، وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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