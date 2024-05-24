عاجل.. بعد إعلان النتائج.. كيف تتقدم باعتراض على أهلية الدفعة 79 من حساب المواطن؟

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حدد حساب المواطن، آلية الاعتراض على نتيجة الأهلية للدفعة 79 (شهر يونيو 2024) والتي أعلن عن نتائجها أمس.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض)، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "أنا قدمت على حساب المواطن وأنا مستأجر وعندي عقد إيجار موثق باسمي (طبعًا عقد الإيجار تم تقبيله إليّ من قبل المستأجر الذي كان قبلي) وتم رفض أهليتي بالأمس هل يوجد مانع لأهليتي أو لا؟".



حياك الله ، ⁩ في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 24, 2024

أهلية الدورة 79 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

