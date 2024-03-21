مسجلين مع شقيقتهم كتابع في الضمان الاجتماعي والعكس في حساب المواطن.. هل يؤثر ذلك على الدخل الشهري؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل أسرة سجلت أفرادها كتابعين مع شقيقتهم "أساسي" في الضمان، ولكنهم تابعين للأب في حساب المواطن ومدى تأثير ذلك على استحقاق الدعم.



تأثير التسجيل في الضمان الاجتماعي على حساب المواطن:



تأثير تسجيل الزوج والزوجة في الضمان على حساب المواطن:



تركيب الأسرة في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" الوالد مسجل أساسي ونحن تابعين في حساب المواطن وأختي من أصحاب الإعاقة ولديها تقرير مسجلة في الضمان الاجتماعي أساسي والوالد ونحن تابعين لها.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟".وجاء الرد على استفساره من البرنامج بالقول :"حياك الله.. سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له ، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطن ومواطنة بشأن تبادل الأدوار كعائل وتابع في الضمان وحساب المواطن وتأثير ذلك على استحقاق الدعم في البرنامج.وكان السؤال الموجه لخدمة المستفيدين يقول :"الزوجة في الضمان عائلة والزوج تابع لها.. وفي حساب المواطن الزوج عائل و الزوجة تابعة هل يمنع الاستحقاق؟".وجاء الرد من البرنامج بالقول :"سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على استفسار شخص يسأل عن سبب نزول 400 ريال فقط في الدعم الشهري بالرغم من أن لديه خمسة تابعين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "أريد معرفة كم أستحق من حساب المواطن علما أن لدي ٥ تابعين مؤهلين ولا ينزل لي إلا ٤٠٠ ريال؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" حياك الله ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".