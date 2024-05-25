عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. "الاستثمارات العامة" يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التقديم في (برنامج تطوير الخريجين 2024م) ويستقبل البرنامج لهذا العام الخريجين السعوديين من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية.

ويذكر أنه تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة:





المزايا:

الشروط:

نبذة عن البرنامج:

طريقة التقديم:

