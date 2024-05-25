عاجل.. بالخطوات.. استعلم عن نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن خطوات الاستعلام عن الاعتراض على نتيجة الأهلية.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين عبر حساب في منصة "إكس": "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".



الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 24, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

