عاجل.. بالخطوات.. استعلم عن نتيجة الاعتراض على أهلية حساب المواطن

أ أ
كشف حساب المواطن عن خطوات الاستعلام عن الاعتراض على نتيجة الأهلية.
وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد لأحد المتابعين عبر حساب في منصة "إكس": "الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية)".
الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 24, 2024
أهلية حساب المواطن
يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
وصدرت أمس نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024). وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.