عاجل.. تسجيل سيارة لمن ليس لديه رخصة ولا يُسمح له بالقيادة.. هل هذا ممكن؟.. "المرور" يجيب

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تسجيل سيارة لمن لا يمتلك رخصة، أو يمتلك رخصة قيادة لكنها منتهية ولا يستطيع تجديدها في الوقت الحالي.





تسجيل السيارة لمن ليس لديه رخصة



مرحباً بك، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 21, 2024

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وقال "المرور السعودي" على حسابه بمنصة "إكس" إنه "فيما عدا الشخص الاعتباري لا تُسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " من ستسجل السيارة باسمه لديه رخصة قيادة لكن منتهية ولا يستطيع تجديدها؛ لأن عليه مخالفات ولا يملك المال لسدادها". عاجل.. يمكنك الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة عبر أبشر

وفي وقت سابق أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن تسجيل مستخدم فعلي للمركبة لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مواطن قال فيه "السلام عليكم.. أريد أن أعطي سيارتي لقريب لي، ولكن ليس لديه رخصة وعمره 21 سنة.. هل يمكن نقل ملكية له؟وأجاب المرور: "وعليكم السلام، لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك".







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