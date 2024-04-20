عاجل.. "المرور" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟

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أكدت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة سداد المخالفات المرورية في فترة سريان التخفيض 50%؛ حتى يستفيد المواطن والمقيم والزائر من هذه الميزة.





عدم سداد المخالفات المرورية



4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%



تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%



وأضافت على حسابها في منصة "إكس"، أنه "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة، تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".جاء ذلك ردًا على حساب مستفيد يقول فيه: "لدي مخالفات بملغ كبير لا أستطيع سداده، هل بعد انتهاء مهلة التخفيض سيتم الحجز والتنفيذ على حسابي البنكي؟!".حذرت الإدارة العامة للمرور، من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:1 - التفحيط.2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.