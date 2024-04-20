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عاجل.. "المرور" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟

تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات
سداد المخالفات المرورية في الفترة المحددة يمنحك تخفيضًا 50%
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أكدت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة سداد المخالفات المرورية في فترة سريان التخفيض 50%؛ حتى يستفيد المواطن والمقيم والزائر من هذه الميزة.اضافة اعلان

عدم سداد المخالفات المرورية

وأضافت على حسابها في منصة "إكس"، أنه "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة، تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".
جاء ذلك ردًا على حساب مستفيد يقول فيه: "لدي مخالفات بملغ كبير لا أستطيع سداده، هل بعد انتهاء مهلة التخفيض سيتم الحجز والتنفيذ على حسابي البنكي؟!".

4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:
1 - التفحيط.
2 -  قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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