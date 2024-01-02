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عاجل.. يمكنك الآن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة عبر أبشر

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منصة أبشر
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أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن حاليا نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.

نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرةاضافة اعلان


وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الخدمة تمكن أفراد الأسرة من نقل ملكية المركبة عبر أبشر، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى".

وفي وقت سابق، حدد الأمن العام عدة خطوات للاستفادة من  خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري والتي يتيحها للراغبين في ذلك عبر أبشر.

6 خطوات للاستفادة من خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري:


وقال إن  الخدمة تمكن المواطن من إصدار إذن إلكتروني عبر منصة أبشر لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء لغرض التنقل من منطقة إلى أخرى دون الحاجة لمراجعة مقار الأمن العام.

طريقة تنفيذ الخدمة.


1- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي.

2- اختيار الأمن العام ثم إدارة الأسلحة.

3- تحديد نوع السلاح واختيار إصدار تصريح نقل.

4- تحديد مسار التنقل.

5- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.

6- إتمام دفع الرسوم تطبق الشروط والأحكام

في سياق متصل، يمكن  الآن عبر تطبيق أبشر إنهاء إجراءات مبايعة المركبات بكل يسر وسهولة في أي وقت ومن مكانك.

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات:


وأضاف أن أهم مميزات الخدمة:

1- الأمان في تحويل قيمة المركبة من خلال حساب ضامن.

2- توصيل الاستمارة الجديدة.

3- الاستلام المباشر للمركبة من البائع.

4- متاح على مدار الساعة.

خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة


في وقت سابق، أطلقت منصة أبشر، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن الخدمة تختص بإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة "خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة".

وبينت على منصة "إكس"، أن خدمة إسقاط المركبات عبر "أبشر"، تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغي تشغيلها "التشليح"، ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.

خدمة إسقاط المركبات دون غرامات:


وأضافت أنه يمكن الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل انتهائها في 1 مارس 2024، مع إسقاط المركبة دون غرامات، وذلك عبر منصة أبشر.


خطوات وشروط خدمة إسقاط المركبات


1 – اختيار المركز المعتمد من صفحة "خدمة".
2 – التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.
3 – إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.
4 – إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل بالجوال.

الشروط

 1 - يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.
 2 - يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.
3 - يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول , ما لم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.
4 - يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.


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