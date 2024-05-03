عاجل.. يسكن في منطقتين.. كيف يتم تسجيل العنوان الوطني حتى لا يتأثر استحقاقه في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية تسجيل العنوان الوطني بطريقة صحيحة لأنه يسكن في منطقتين، حتى ل يتأثر استحقاقه في الدعم.



تأثير العنوان الوطني على حساب المواطن:



تأثير التسجيل في التأمينات على حساب المواطن:



رفض حساب المواطن إرفاق ملفات جديدة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" بسُبل عنواني الوطني في بيت أهلي.. لكن أنا ساكن بشقة بمنطقة دراستي ايش أرفع بالموقع خانة العنوان الوطني؟".وجاء الرد : "لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك..نسعد بخدمتك".كما رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطنة تستفسر فيه عن مدى تأثير تسجيلها في التأمينات على دخل زوجها الشهري في حساب المواطن.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه:" السلام عليكم هل تسجيلي بتأمينات الاجتماعية يؤثر على زوجي بحساب المواطن؟".وجاء الرد من البرنامج على الاستفسار بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة أخرى".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب رفض البرنامج قبول إرفاق ملفات جديدة أثناء عملية التسجيل.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " الملف إلى الآن تحت الإجراء وأرغب في إضافة ملفات أخرى لا أستطيع.. أرجو الرد".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"أهلا بك ، في حال وجود مستند "تحت الدراسة" لا يمكنك إرفاق مستند آخر ، والرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك "ملف المستفيد، المرفقات".. نسعد بخدمتك ".