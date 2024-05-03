عاجل.. كم يتبقى على صرف الدفعة 78 من حساب المواطن؟





حدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 78 – شهر مايو في حسابات المستفيدين، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الأهلية أمس.





يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، نسعد بخدمتك