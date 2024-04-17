تجنبًا للغرامات والمخالفات.. "المرور" يطالب بالالتزام بـ8 تدابير عند القيادة خلال الأمطار

أ أ

نبّهت الإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.

وأكد المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.





8 تدابير عند القيادة خلال الأمطار



نصائح عامة للقيادة أثناء الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأوصت المضطرين للقيادة تحت المطر باتباع بعض التدابير الأساسية التي من شأنها حمايتهم أثناء القيادة، ومن هذه النصائح:1- تمهل وخفف السرعة؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.2- احرص على استخدام المساحات.3 – حافظ على مسافة أمان كافية لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.4 – استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.5 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.6 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.7 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.8 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.وتاليًا إليك بعض النصائح لضمان سلامتك في هذه الأجواء:ــ تأكد أولًا إذا كان سبب الخروج من المنزل ضروريًا أم لا، فإن لم يكن ذا أهمية، فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية؛ لأن القيادة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة تعد خطرًا بحد ذاتها، وليس هنالك داعٍ لأن تعرض نفسك لخطر الانزلاق أو انحجاب الرؤية التي تؤدي إلى حوادث مرورية أثناء القيادة.ــ تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان لأن الأماكن المنخفضة والوديان تشكل خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار للمركبة ومستقليها.ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.ــ كن أكثر حذرًا ولا تتخط السرعة المحددة.ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.