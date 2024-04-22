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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.

وأضاف المرور، أنه ويمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.



خطوات تمديد سداد المخالفات



عاجل | المرور يوضح طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية #الإخبارية pic.twitter.com/PstiMpGYVa — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) April 21, 2024

تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75





تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%



وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

- الذهاب إلى "منصة أبشر الإلكترونية" أفراد.- اختيار خدماتي ثم المرور.- اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.- الضغط على بدء الخدمة- استعراض المخالفات القابلة للتمديد- اختيار المخالفة المطلوبة- مراجعة تفاصيل المخالفة- اختيار تمديد مهلة السداد- تأكيد تمديد المهلةأيضا أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).وقالت المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: :"إن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.وتابع المرور: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).