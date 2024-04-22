الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المرور يوضح طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية

المرور السعودي
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية  عبر منصة أبشر.
وأضاف المرور، أنه ويمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.اضافة اعلان

خطوات تمديد سداد المخالفات

- الذهاب  إلى "منصة أبشر الإلكترونية" أفراد.
- اختيار خدماتي ثم المرور.
- اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
- الضغط على بدء الخدمة
- استعراض المخالفات القابلة للتمديد
- اختيار المخالفة المطلوبة
- مراجعة تفاصيل المخالفة
- اختيار تمديد مهلة السداد
- تأكيد تمديد المهلة
أيضا أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75).
وقالت المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: :"إن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.

 تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75

وتابع المرور: "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".
وأشار إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).

اقرأ أيضا

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن بدء التقديم على برامج الماجستير

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء التوظيف للجنسين عبر برنامج تطوير الكفاءات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 13 وظيفة شاغرة

عاجل.. 3 خطوات لتقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة مبادرة الإعفاء من الغرامات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي 3:00 ص الجمعة، 19 أبريل 2024

عاجل.. شخص يدعي تعرضه للتصادم بدون أضرار لطلب تعويض.. المرور يعلق

المرور السعودي 1:47 ص الخميس، 18 أبريل 2024

المرور يوضح .. هل التخفيض يشمل جميع المخالفات المرورية بعد دخوله حيز التنفيذ؟

المخالفات المرورية 3 11:22 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. المرور يجيب: السيارة باسمي وزوجي ارتكب مخالفات بـ76 ألف ريال.. ماذا أفعل؟

مرور جده 12:07 ص الإثنين، 15 أبريل 2024

هل تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يلزم التسجيل وزيارة إدارات المرور؟