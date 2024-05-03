سارع بالتقديم.. اليوم فتح باب التوظيف بالجامعة الإسلامية عن طريق المسابقة

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أعلنت
الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدرجة، "معيد، محاضر،
معلم ممارس" عن طريق المسابقة الوظيفية "رجال" حملة البكالوريوس
فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة:-
الفقه
- الدعوة
- العقيدة
- القانون
- التاريخ
- الحديث
- الشريعة
- الأنظمة
- اللغويات
- الأقتصاد
- اللغة العربية
- الأدب والبلاغة
- السنة وعلومها
- الكتاب والسنة
- الثقافة الإسلامية
- اللغة الإنجليزية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- القراءات وعلومها
- تفسير وعلوم القرآن
أولاً:
شروط التعيين على درجة معيد-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس انتظاما من جامعة سعودية ، أو
أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم
- ألا يقل تقديره عن "جيد جدًا".
- أن تكون دراسته في المرحلة الجامعية موافقة لتخصصات الجامعة
- ألا يزيد سنه عن 30 عامًا، ويستثنى من ذلك من كان حاصلا أو مقيدا بالماجستير من جامعة سعودية ، أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم على ألا يزيد عمره عن 35 عامًا.
- يشترط في التعبين أن لا يكون موظفا حكوميًا.
- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثا بالحصول على درجة الماجستير - على الأقل - قبل طلبه إنهاء البعثة ، وفي حالة إنهاء بعثته قبل حصوله على ذلك تطبق بشأنه أحكام المادة 30 من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم .
- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة 450 في اختبار " TOFEL-IBT" أو على درجة 45 في اختبار "TOFEL-PBT" أو على درجة 4 في اختبار " IELTS" أو على درجة (60) في اختبار ) (STEP) أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية.
- أن يكون حاصلاً على (60) فأعلى في اختبار قدرات الجامعيين .
- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.
ثانياً:
شروط التعيين على درجة محاضر-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير "انتظامًا" من جامعة سعودية
، أو أجنبية معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم بتقدير لا يقل عن جيدَا جدًا في
جميع التخصصات إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير .
- أن يكون تخصصه في مرحلة الماجستير متوافقا مع تخصص القسم الذي سيعين عليه.
- أن يكون حاصلاً على 65 فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين .
- أن لا يزيد عمره عن 35 عامًا، ويستثنى من ذلك من كان حاصلاً أو مقيدا في الدكتوراه.
- أن لا يكون موظفا حكوميا.
- أن يتعهد المتقدم كتابة إذا كان مبتعثا بالحصول على درجة الدكتوراه قبل طلبه إنهاء البعثة، وفي حال إنهاء بعثته قبل حصوله على الدكتوراه تطبق بشأنه أحكام المادة الثلاثون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
- أن يكون حافظا للقرآن الكريم لمن يرغب في الالتحاق بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم
- يشترط للمتقدم للكليات التطبيقية الحصول كحد أدنى على درجة (458) في اختبار ( TOFEL-PBT ) أو على درجة (48) في اختبار ( TOFEL-IBT) أو على درجة (45) في اختبار ) IELTS ) أو على درجة (64) في اختبار ) (STEP) أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من كانت لغة دراسته باللغة الإنجليزية .
- الشروط الأخرى التي يمكن أن تضعها الأقسام العلمية والكليات ذات العلاقة.
ثالثاً:
شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس-
أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية وفقا لأنظمة وسياسة وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس) في تخصص اللغة العربية تربوي) - وغير تربوي) أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (بتقدير لا يقل عن جيد جدا).
- يمكن التقدم لهذه الوظائف للحاصلين على درجة - الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بتقدير لا يقل عن جيد جدا)، أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة العربية - مناهج وطرق تدريس اللغة العربية - علم اللغة التطبيقي وفروعه - اللغويات التطبيقية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.
- أن تكون الدراسة المرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه عن طريق "الانتظام الحضوري" وليس عن بعد.
- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.
الوثائق المطلوبة:-
صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
- صورة من الهوية الوطنية.
- صور من معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال كانت الشهادة ممنوحة من جامعة غير سعودية.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية المؤهلات العلمية والخبرات العملية.