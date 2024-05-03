سارع بالتقديم.. اليوم فتح باب التوظيف بالجامعة الإسلامية عن طريق المسابقة

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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدرجة، "معيد، محاضر، معلم ممارس" عن طريق المسابقة الوظيفية "رجال" حملة البكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد "دوام كامل" على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة:



أولاً: شروط التعيين على درجة معيد



ثانياً: شروط التعيين على درجة محاضر



ثالثاً: شروط التعيين على وظيفة معلم ممارس



الوثائق المطلوبة:



طريقة التقديم:

