عاجل.. "المرور" يجيب.. هل أستطيع رفع بلاغ سرقه مركبة مع العلم أني لست المالك؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية رفع بلاغ سرقة مركبة إذا لم تكن مالكًا لها وإنما مفوضة المركبة باسمك.





رفع بلاغ سرقه مركبة لست مالكًا لها



مرحباً بك، بإمكانك التقدم ببلاغ فقدان عن طريق حسابك في أبشر ومراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 1, 2024

كيف أبلغ عن مركبة مسروقة؟



خطوات التبليغ عن مركبة مسروقة







شروط الإبلاغ عن سرقة مركبة من أبشر







إجراءات الإبلاغ عن المركبة المسروقة

