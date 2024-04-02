عاجل.. "المرور" يجيب.. هل أستطيع رفع بلاغ سرقه مركبة مع العلم أني لست المالك؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية رفع بلاغ سرقة
مركبة إذا لم تكن مالكًا لها وإنما مفوضة المركبة باسمك.
رفع بلاغ سرقه مركبة لست مالكًا لهاوقالت "المرور" على حسابها بمنصة إكس: "بإمكانك
التقدم ببلاغ فقدان عن طريق حسابك في أبشر، ومراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك".
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "هل أستطيع رفع بلاغ سرقة مركبة مع العلم أني لست المالك وإنما مفوضة المركبة باسمي؟".
مرحباً بك، بإمكانك التقدم ببلاغ فقدان عن طريق حسابك في أبشر ومراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك. سعدنا بتواصلك— المرور السعودي (@eMoroor) April 1, 2024
كيف أبلغ عن مركبة مسروقة؟أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن إمكانية
الإبلاغ عن المركبات المسروقة من خلال منصة أبشر، وذلك وفقًا لعدد من الشروط التي
يجب الاطلاع عليها أولاً قبل الوصول إلى خطوات الخدمة وهي:
• غير مسموح تقديم أكثر من طلب على نفس المركبة.
• يجب أن تكون المركبة صالحة في النظام.
• يجب العلم أنه عند تقديم البلاغ سيتم التعميم على المركبة.
خطوات التبليغ عن مركبة مسروقة1. الدخول إلى منصة
أبشر الإلكترونية (من هنـا).
2. الضغط على خدمات "أبشر أفراد".
3. تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.
4. النقر على دليل الخدمات.
5. من القطاعات النقر على خدمات "المرور".
6. البحث عن خدمة "الإبلاغ عن سرقة مركبة" والضغط على وصف الخدمة.
7. النقر على أيقونة تنفيذ الخدمة.
8. تحديد السيارة من قائمة المركبات الخاصة بك.
9. تحديد تاريخ السرقة.
10. كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
11. النقر على تأكيد الطلب.
شروط الإبلاغ عن سرقة مركبة من أبشر• التأكد من وجود
حساب بمنصة أبشر نشط ومفعل.
• تقديم المعلومات الكافية حول المركبة مثل رقم لوحة الترخيص والتعديلات الخاصة بالسيارة.
• تقديم معلومات حول ظروف السرقة مقل الموقع وأي تفاصيل خاصة بعملية السرقة.
• يجب أن يكون المتقدم بالبلاغ هو مالك المركبة.
• يلزم أن تكون المركبة مسجلة في المملكة.
إجراءات الإبلاغ عن المركبة المسروقة1. الاتصال بالشرطة
على رقم 993.
2. تقديم المعلومات اللازمة الخاصة بالمركبة والمميزات الموجودة بها مثل الخدوش والصدمات.
3. محاولة سرد جميع تفاصيل ظروف السرقة.
4. إبلاغ شركة التأمين الخاصة بك، حتى تغطي بوليصة التأمين تكلفة استبدال المركبة أو أي متعلقات بداخلها.
تقوم الدولة بتحمل جميع الرسوم والغرامات التي تقع على المركبة من تاريخ تقديم بلاغ السرقة، كما تعمل الدولة على حماية الملاك الأصليين من خلال الغرامات التي يتم فرضها على السارق.