عاجل.. بشرى لمستفيدي الضمان المطور.. موعد إعلان نتائج أهلية شهر مايو

أ أ

يترقب المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي المطور، إعلان نتائج الأهلية لشهر مايو 2024.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أهلية الضمان المطور لشهر مايو يوم السبت 27 من إبريل 2024 الموافق 18 من شوال 1445هـ.





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

