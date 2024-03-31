عاجل.. قبل 24 ساعة من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

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من المنتظر أن يتم غدًا الاثنين إيداع مبالغ الدعم للمؤهلين للدورة الـ28 من نظام الضمان الاجتماعي، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

ويمكن للمؤهلين احتساب قيمة الدعم، والذي يختلف من أسرة لأخرى باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.





طريقة استخدام حاسبة الضمان المطور



الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

