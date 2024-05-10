مستفيد يريد التأمين على عقد استقدام عاملة معروفة بالاسم.. مساند يعلق

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، إمكانية التأمين على عقد استقدام عاملة معروفة بالاسم.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل أقدر أسوي تأمين إذا تم استقدم عاملة معروفة بالاسم؟".



التأمين على عقد العمالة المنزلية



مكاتب الاستقدام المعتمدة في مساند:

التعديل على تأشيرة الاستقدام



منصة مساند ورمز التحقق



وأجابت منصة مساند، بقولها: "نعم، ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.كذلك أكدت منصة "مساند"، أن جميع المكاتب الموجودة في تطبيق الاستقدام معتمدة.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد قال فيه : "هل جميع المكاتب الموجوده في التطبيق معتمدة؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم المكاتب معتمدة، ويمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند".كذلك أكدت منصة مساند، أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الاستقدام بعد إصدارها.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية التعديل على تأشيرة استقدام عامل منزلي إلى عامل زراعي.وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها، ويمكنك إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بالجنسية/المهنة المطلوبة. علماً أنه في حال رغبتكم بتقديم طلب جديد يرجى سداد رسوم التأشيرة (2000) ريال، كما يرجى التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من رصيد التأشيرات".كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:• تسجيل جديد• تغيير الرقم السري• تغيير رقم الجوال