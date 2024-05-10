الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

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عاجل.. موظف أمضى قرابة العام في شركة واكتشف أنه غير مسجل بالتأمينات.. ما الحل؟

التأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل .
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "السلام عليكم.. أنا موظف بشركة قرابة العام وقالوا سجلناك بالتأمينات وعندك تأمين طبي واكتشفت قبل فترة أني غير مسجل بالتأمينات، ما الحل؟".اضافة اعلان

إضافة مدة اشتراك في التأمينات

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة هنا، علماً أنه لا يسمح النظام بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.

شهادة مدد وأجور من التأمينات

كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال لم يسبق للمستفيد الالتحاق بعمل خاضع لنظام التأمينات لا يمكنه إصدار شهادة مدد وأجور.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "ما الحل، أريد أخذ شهادة إثبات بعدم وجود اسمي في التأمينات ولا يمكنني تفعيل الخدمة؟ ما الحل؟".
وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله.. في حال لم يسبق لك الالتحاق بعمل خاضع لنظام التأمينات لا يمكنك إصدار شهادة مدد وأجور، وبإمكانك التحقق من حالة الاشتراك في نظام التأمينات من خلال الرابط التالي: "هنا"، وفي حال لم يسبق لك الاشتراك ستصدر شهادة تفيد بذلك.


إيقاف اشتراك المشترك الاختياري

أيضا، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا عن جواز إيقاف عضوية المشترك الاختياري.
وأوضحت على موقعها أنه  يجوز للمشترك الاختياري إيقاف الاشتراك، ويعتبر متوقفًا في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتبارًا من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.

كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك اختياريًا؟

وعن تحديد الأجر الخاضع للاشتراك اختياريًا، بين أن النظام تضمن جدولًا محددًا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الذي لم يكن لديه اشتراك إلزامي سابق الاختيار من بينها.

وأضافت أن هذه الشرائح تبدأ من 1200 ريال حتى 45.000 ريال، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة 18% بالكامل ويتحملها المشترك.

فلو فرضـنا أن المشترك طلب الاشـتراك على فئة 5000 ريال "فتكون هذه الفئة هي أجر الاشــتراك الخاضع للنظام" ويكون الاشـتراك الواجب أداؤه للمؤسـسة  5000×18% = (900) ريال شهريًا.

ما ضوابط تحديد الأجر الخاضع للاشتراك الاختياري؟

وأشارت إلى أن المشترك الذي لديه مدة اشتراك إلزامية يمكنه اختيار الشريحة المساوية أو الشريحة التالية لآخر أجر اشتراك بما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافًا إليه هذه النسبة بين شريحتين يحق له اختيار إحداهما.

ما شروط صرف معاش التقاعد؟

ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهر، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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