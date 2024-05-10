عاجل.. الجوازات تكشف شرط الخروج النهائي للمقيم

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حددت المديرية العامة للجوازات، شروط وضوابط الخروج النهائي للمقيمين، حيث اشترطت وثيقة سفر سارية وشهادة ميلاد.



شروط الخروج النهائي للمقيم



جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن شروط إجراء إتمام مغادرة لابنتها المقيمة معها حاليا.وأجابت الجوازات، بقولها: "وعليكم السلام، التعليمات تشترط وثيقة سفر سارية الصلاحية مع شهادة الميلاد لتتمكن من المغادرة. سعدنا بتواصلك".

تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية:

كذلك ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل سائق خاص يسأل عن إمكانية تجديد هوية الإقامة في الوقت الحالي.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالعملاء على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا سائق خاص وباقي في الإقامة ٨ شهور.. هل ينفع التجديد في الوقت الحالي؟".

وجاءه الرد على استفساره بالقول : "وعليكم السلام، بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية الصلاحية. نسعد بتواصلك ".



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية:



أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية القادمة من مصر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية من مصر إلي مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة متي؟" .وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول، وفي حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية.. سعدنا بك".