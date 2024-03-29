عاجل.. بالخطوات.. قدم اعتراضك على أهلية الضمان الاجتماعي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم اعتراض على أهلية الدورة 28 من معاش الضمان الاجتماعي، والذي من المقرر إيداعه الاثنين الأول من إبريل.





خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

