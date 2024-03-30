عاجل.. 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف على قيمة استحقاقك

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يتبقى 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨.

ومن المقرر إيداع مبالغ الدفعة يوم الاثنين، الأول من شهر إبريل 2024م، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في ردودها على استفسارات حول موعد إيداع معاش الضمان عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إيداع معونة شهر رمضان المبارك التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي.





معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة



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