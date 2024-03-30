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عاجل.. 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي.. تعرف على قيمة استحقاقك

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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يتبقى 48 ساعة على إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨.
ومن المقرر إيداع مبالغ الدفعة يوم الاثنين، الأول من شهر إبريل 2024م، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.اضافة اعلان
وقالت الوزارة  في ردودها على استفسارات حول موعد إيداع معاش الضمان عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي". 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إيداع معونة شهر رمضان المبارك التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)".
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي طُبقت اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًاً. 
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، أن مبلغ الاستحقاق لمستفيد الضمان يتحقق شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق). 
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.

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