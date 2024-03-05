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عاجل.. "المؤجر أم المستأجر".. من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني؟

ايجار
إيجار
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أجابت منصة إيجار على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.

رسوم عقد الإيجار الإلكتروني:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لمنصة يقول فيه : "استفسار وأتمنى تجاوب على العام ليستفيد الجميع من المعلومة من يتحمل رسوم تجديد عقد الإيجار الإلكتروني السكني المتجر أو المستأجر؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله، رسوم تجديد العقد ملزم بها المؤجر.. نسعد بخدمتك".

الدفع خارج منصة إيجار:

وفي وقت سابق ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".
وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".

تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:

أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.
وكتبت المنصة في  حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها". 
وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:
1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
2- الدخول إلى إدارة الحساب.
3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.
4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.
5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.
6- اعتماد التعديل.
طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر "إيجار"
كما كشفت المنصة أيضا عن طريقة سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر، وذلك عن طريق خدمة سداد الإلكترونية التي سهلت كثيرًا على المواطنين.
وأوضحت أن هناك عددًا من الخطوات من أجل سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد من قبل المستأجرين، وذلك كما يلي:
1 - الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
2 - اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
3 - النقر على سداد فواتير؛ ثم اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
4 - حدد الجهة المفوترة.
5 - تدوين رقم العقد.
6 - إدخال رقم الحساب.
7 - تحديد المبلغ المستحق.
8 - دفع الفاتورة بكل بساطة.
9 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
10 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
11 - خطوات التسجيل في منصة إيجار.

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