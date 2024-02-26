توضيح من إيجار بشأن مؤجر رفع الإيجار ٣٣% قبل موعد التسديد بشهر

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن صحة رفع المؤجر للإيجار قبل موعد التسديد بقرابة شهر.



رفع الإيجار قبل موعد التسديد:



إمكانية تعديل العقد بعد توثيقه:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز للمؤجر أن يقوم برفع الايجار حوالي ٣٣٪ فجأة قبل موعد التسديد بحوالي الشهر؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية يكون بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد".كما أجابت المنصة في وقت سابق على استفسار يقول فيه صاحبه :"أنا الموقع عندي محطوط غلط في العقد وعدلت موقع بيتنا وعقد الإيجار ما تعدل.. الأرقام صحيحة للبيت نفسه بس المؤشر الأحمر مكانه غلط في براحة".وكان الرد من المنصة :"حياك الله.. في حال تم توثيق العقد من جميع الأطراف لا يمكنك التعديل على بيانات العقد نسعد بخدمتكيذكر أن الهيئة العامة للعقار، كانت قد أعلنت عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في "إيجار" ابتداءً من منتصف يناير الماضي.