عاجل.. الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف التجنيد الموحد تنتهي اليوم

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كشفت
الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، أن التقديم على وظائف التجنيد
الموحد والالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة
"رقيب" تنتهي اليوم، وذلك النحو التالي:
التخصصات المطلوبة-
مختلف التخصصات
المؤهلات المستهدفة-
الثانوية العامة والتجارية والصناعية
- الدبلوم
- البكالوريوس
شروط القبول1-
أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
2- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
3- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
4- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
7- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
8- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
9- أن لا يقل عمره عن "ثمانية عشر" عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
10- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
11- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
الرتب المستهدفة-
جندي
- جندي أول
- عريف
- وكيل رقيب
- رقيب
المساعدة-
للاطلاع على التخصصات المطلوبة في العام السابق: "اضغط هنا".
- للاطلاع على طريقة وخطوات التقديم: "اضغط هنا".
- للاطلاع على الأسئلة المتكررة.
أفرع القوات المسلحة-
القوات البرية الملكية السعودية.
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
- القوات الجوية الملكية السعودية
- القوات البحرية الملكية السعودية
- قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية
- الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
- قيادة القوات المشتركة
ملاحظات مهمة-
لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من
وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.
- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.
- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال اختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحالة في الصفحة الرئيسية "تحت الإجراء" ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.
- لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل "التسجيل متساوي طوال فترة التقديم".