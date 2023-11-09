عاجل.. الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف التجنيد الموحد تنتهي اليوم

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كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، أن التقديم على وظائف التجنيد الموحد والالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" تنتهي اليوم، وذلك النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة



المؤهلات المستهدفة



شروط القبول



الرتب المستهدفة



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طريقة التقديم

