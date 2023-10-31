الموعد والرتب.. كل ما تريد معرفته عن فتح باب التقديم للتجنيد الموحد

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أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1445هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الرتب العسكرية



- جندي.- جندي أول.- عريف.- وكيل رقيب.- رقيب.المؤهلات المطلوبة:- الثانوية العامة.- الدبلوم.- البكالوريوس.





القوات المسلحة وأفرعها



1- القوات المسلحة السعودية.2- القوات البرية الملكية السعودية.3- القوات الجوية الملكية السعودية.4- القوات البحرية الملكية السعودية.5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.8- قيادة القوات المشتركة.من التخصصات (قابلة للتحديث - هذه تخصصات الفترة السابقة):- التصوير الضوئي.- التصوير الضوئي الفوتوغرافي.- الأجهزة والآلات المكتبية.- الإذاعة والتلفزيون والفيلم.- التصوير الفوتوغرافي.- اللغة الإنجليزية (عام).- اللغة الإنجليزية والترجمة.- الإعلام.- الإدارة العامة.- الموارد البشرية.- إدارة الأعمال.- نظم المعلومات الإدارية.- إدارة المستودعات.- إدارة الجودة.- إدارة سلسلة الإمدادات.- القانون العام.- القانون الخاص.- القانون الجنائي.- التحقيق الجنائي.- القانون التجاري.- القانون الدولي.- الدراسات القضائية.- تقنية الهندسة الكيميائية.- الهندسة الكهربائية.- تقنية الهندسة الكهربائية.- تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.- هندسة الحاسب الآلي.- هندسة الشبكات.- الهندسة الميكانيكية.- تقنية الهندسة الميكانيكية.- هندسة المساحة.- تقنية هندسة المساحة.- تمريض.- التغذية العلاجية.- الصحة والسلامة المهنية.- الدفاع المدني.- أمين مستودع.- إدارة أنظمة الشبكات.- البرمجة وعلوم الحاسب.- هندسة البرمجيات.- نظم المعلومات.- الدعم الفني.- الهندسة الكيميائية.- التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.- التاريخ.- اللغة الإنجليزية ( عام ).- اللغة الفرنسية والترجمة.- اللغة العبرية.- اللغة الفارسية.- اللغة الإسبانية.- الاقتصاد العام.- العلوم السياسية.- علوم المكتبات والمعلومات.- إدارة الأعمال الدولية.- العلاقات العامة.- القانون.- إدارة مشاريع.- الأجهزة السمعية والمرئية.- الكهرباء الإنشائية.- الكهرباء الصناعية.- الإلكترونيات.- ميكانيكا السيارات.- تبريد وتكييف الهواء.- النجارة العامة.- الخياطة الرجالية.- فني مطابع.- المحاسبة.- الإدارة المالية.- الإدارة المكتبية.- تصميم المنتجات.- علم الاجتماع.- ا لمحاسبة.- السكرتارية التنفيذية.- تقنية هندسة الحاسب الآلي.- تقنية هندسة الشبكات.- التغذية وعلوم الأطعمة.- المختبرات الطبية.- الإدارة الفندقية.- خدمة الطعام والشراب.- إنتاج الطعام (الطهي)... وغيرها من التخصصات.





1- شروط التقديم (رجالية)



- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .





2- شروط التقديم (نسائية)



موعد التقديم



طريقة التقديم



- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.- اجتياز المقابلة الشخصية.- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.- أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.- أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/04/21هـ الموافق 2023/11/05م.- من خلال الرابط التالي: