الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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الموعد والرتب.. كل ما تريد معرفته عن فتح باب التقديم للتجنيد الموحد

وزارة الدفاع
التقديم على التجنيد الموحد
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أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1445هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الرتب العسكرية

- جندي.
- جندي أول.
- عريف.
- وكيل رقيب.
- رقيب.
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.


القوات المسلحة وأفرعها

1- القوات المسلحة السعودية.
2- القوات البرية الملكية السعودية.
3- القوات الجوية الملكية السعودية.
4- القوات البحرية الملكية السعودية.
5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.
7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
8- قيادة القوات المشتركة.
من التخصصات (قابلة للتحديث - هذه تخصصات الفترة السابقة):
- التصوير الضوئي.
- التصوير الضوئي الفوتوغرافي.
- الأجهزة والآلات المكتبية.
- الإذاعة والتلفزيون والفيلم.
- التصوير الفوتوغرافي.
- اللغة الإنجليزية (عام).
- اللغة الإنجليزية والترجمة.
- الإعلام.
- الإدارة العامة.
- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
- نظم المعلومات الإدارية.
- إدارة المستودعات.
- إدارة الجودة.
- إدارة سلسلة الإمدادات.
- القانون العام.
- القانون الخاص.
- القانون الجنائي.
- التحقيق الجنائي.
- القانون التجاري.
- القانون الدولي.
- الدراسات القضائية.
- تقنية الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الكهربائية.
- تقنية الهندسة الكهربائية.
- تقنية هندسة الإلكترونيات والاتصالات.
- هندسة الحاسب الآلي.
- هندسة الشبكات.
- الهندسة الميكانيكية.
- تقنية الهندسة الميكانيكية.
- هندسة المساحة.
- تقنية هندسة المساحة.
- تمريض.
- التغذية العلاجية.
- الصحة والسلامة المهنية.
- الدفاع المدني.
- أمين مستودع.
- إدارة أنظمة الشبكات.
- البرمجة وعلوم الحاسب.
- هندسة البرمجيات.
- نظم المعلومات.
- الدعم الفني.
- الهندسة الكيميائية.
- التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.
- التاريخ.
- اللغة الإنجليزية ( عام ).
- اللغة الفرنسية والترجمة.
- اللغة العبرية.
- اللغة الفارسية.
- اللغة الإسبانية.
- الاقتصاد العام.
- العلوم السياسية.
- علوم المكتبات والمعلومات.
- إدارة الأعمال الدولية.
- العلاقات العامة.
- القانون.
- إدارة مشاريع.
- الأجهزة السمعية والمرئية.
- الكهرباء الإنشائية.
- الكهرباء الصناعية.
- الإلكترونيات.
- ميكانيكا السيارات.
- تبريد وتكييف الهواء.
- النجارة العامة.
- الخياطة الرجالية.
- فني مطابع.
- المحاسبة.
- الإدارة المالية.
- الإدارة المكتبية.
- تصميم المنتجات.
- علم الاجتماع.
- ا لمحاسبة.
- السكرتارية التنفيذية.
- تقنية هندسة الحاسب الآلي.
- تقنية هندسة الشبكات.
- التغذية وعلوم الأطعمة.
- المختبرات الطبية.
- الإدارة الفندقية.
- خدمة الطعام والشراب.
- إنتاج الطعام (الطهي).
.. وغيرها من التخصصات.


1- شروط التقديم (رجالية)

- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.  اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .


2- شروط التقديم (نسائية)

- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.
- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.
- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.
- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.
- أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.
- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/04/21هـ الموافق 2023/11/05م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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