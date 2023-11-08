الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

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ينتهي غدًا.. سارع بالتقديم على وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع

وزارة الدفاع
وظائف وزارة الدفاع
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حتى لا تفوتك فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع، كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن استمرار فتح باب القبول والتجنيد الموحد للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- مختلف التخصصات


المؤهلات المستهدفة

- الثانوية العامة والتجارية والصناعية
- الدبلوم
- البكالوريوس

شروط القبول

1- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
2- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
3- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
4- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
7- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
8- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
9- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
10- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
11- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

الرتب المستهدفة

- جندي
- جندي أول
- عريف
- وكيل رقيب
- رقيب

المساعدة

- للاطلاع على التخصصات المطلوبة في العام السابق: "اضغط هنا".
- للاطلاع على طريقة وخطوات التقديم: "اضغط هنا".
- للاطلاع على الأسئلة المتكررة: "اضغط هنا".

أفرع القوات المسلحة

- القوات البرية الملكية السعودية.
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
- القوات الجوية الملكية السعودية
- القوات البحرية الملكية السعودية
- قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية
- الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
- قيادة القوات المشتركة

ملاحظات مهمة

- لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.
- في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.
- لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال اختيار الوظائف المتوافقة ستظهر الحالة في الصفحة الرئيسية "تحت الإجراء" ويمكنك متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.
- لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل "التسجيل متساوي طوال فترة التقديم".

طريقة التقديم

وبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1445/4/21هـ (الساعة 8 صباحاً) من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/4/25هـ.



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