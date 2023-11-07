وظائف التجنيد الموحد بين يديك.. تفاصيل ما طرحته وزارة الدفاع من فرص عمل للخريجين

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حتى لا تفوتك فرصة التقديم على وظائف وزارة الدفاع، كشفت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن استمرار فتح باب القبول والتجنيد الموحد للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة



- مختلف التخصصات

المؤهلات المستهدفة



شروط القبول



الرتب المستهدفة



المساعدة



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طريقة التقديم

