عاجل.. الصندوق العقاري يجيب عن سبب تجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سبب طلب تجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة في الصندوق العقاري.



تجديد رخصة البناء لاستلام دفعة الصندوق العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



استمرار الدعم في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" لماذا يطالب الصندوق بتجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة، علما بأن رخصة البناء متطلب في حال أن المبنى تحت الإنشاء، ولكن المبنى انتهى تماما ويوجد شهادة من البلدية تثبت ذلك، فلماذا يطالب الصندوق بتجديد رخصة البناء بعد الانتهاء من أعمال البناء".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد فيما يتعلق بصرف الدفعات , بإمكانك متابعة طلب صرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية البنك الممول".تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".كما أجاب أيضا حساب العناية بالمستفيدين على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة" .