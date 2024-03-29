الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الصندوق العقاري يجيب عن سبب تجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
صندوق التنمية العقارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سبب طلب تجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة في الصندوق العقاري.اضافة اعلان

تجديد رخصة البناء لاستلام دفعة الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" لماذا يطالب الصندوق بتجديد رخصة البناء لاستلام الدفعة الأخيرة، علما بأن رخصة البناء متطلب في حال أن المبنى تحت الإنشاء، ولكن المبنى انتهى تماما ويوجد شهادة من البلدية تثبت ذلك، فلماذا يطالب الصندوق بتجديد رخصة البناء بعد الانتهاء من أعمال البناء".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد فيما يتعلق بصرف الدفعات , بإمكانك متابعة طلب صرف الدفعات من خلال الجهة التمويلية البنك الممول".

طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم..  كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

استمرار الدعم في الصندوق العقاري:

كما أجاب أيضا حساب العناية بالمستفيدين على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".
وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة" .

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة لدى هيئة المقاولين بعدة تخصصات

عاجل.. بياناته صحيحة في حساب المواطن وشهر مؤهل وآخر غير مؤهل.. ماذا يفعل؟

كيف يمكن الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول؟

عاجل.. قوى توضح الإجراء الرسمي حال تغيب وانقطاع الموظف عن العمل

عاجل.. خطوة إجبارية في حساب المواطن.. كيف تتغلب عليها أثناء التسجيل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية العقارية 10:39 م الخميس، 29 فبراير 2024

حصل على ٥٠٠ ألف ريال من الصندوق العقاري..هل يمكنه تحويل جزء لمنزل مرهون تسكن فيه والدته؟

الاتصالات السعودية 8:55 م الخميس، 29 فبراير 2024

براتب 5000 ريال.. مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن عن طرح وظائف للجنسين من كافة المؤهلات

صندوق التنمية العقارية 2:03 ص الجمعة، 01 مارس 2024

هل التقديم على القرض الشخصي يوقف الدعم السكني؟

الصندوق العقاري- العقارات - سكني 7:00 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن شرع في البناء قبل الحصول على القرض