براتب 5000 ريال.. مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن عن طرح وظائف للجنسين من كافة المؤهلات

أ أ

أعلنت شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية) عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف (ممثل خدمة العملاء - كول سنتر) للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من (الرياض, المدينة المنورة, القصيم) لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:



- ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددة (Customer Experience Representative)





شروط القبول في وظيفة ممثل خدمة العملاء:



المزايا:



نبذة عن الشركة:

طريقة التقديم:

