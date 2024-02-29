براتب 5000 ريال.. مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن عن طرح وظائف للجنسين من كافة المؤهلات

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أعلنت شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية) عن فتح باب التقديم
للرجال والنساء لشغل وظائف (ممثل خدمة العملاء - كول سنتر) للعمل في منصات التواصل
ومركز الاتصال في كل من (الرياض, المدينة المنورة, القصيم) لحملة الثانوية العامة
فأعلى على النحو التالي:
- ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددة (Customer Experience Representative)
شروط القبول في وظيفة ممثل خدمة العملاء:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة (24 ساعة).
- العمل للنساء غير مختلط بنظام الورديات (من 7ص إلى 11م في بيئة عمل نسائية)
- لا يشترط الخبرة.
المزايا:
- راتب شهري يبدأ من (4,000 - 5,000) فأعلى (يحدد حسب كل مشروع).
- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- العمل شفتات الشباب (8 ساعات خلال الـ 24 ساعه) البنات (من 7ص حتى 11م في بيئة عمل نسائية) .
- اجازة يومين في الاسبوع متحركه كل اسبوعين .
- التامين الطبي للافرد والزوج\ة والابناء .
- حوافز مادية شهرية حسب الاهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف ارضي انترنت.
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد اكمال الموظف اكثر من 6 اشهر تطبق الشروط .
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
نبذة عن الشركة:
شركة مراكز الاتصال (CCC) هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.