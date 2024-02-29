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حصل على ٥٠٠ ألف ريال من الصندوق العقاري..هل يمكنه تحويل جزء لمنزل مرهون تسكن فيه والدته؟

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إمكانية تحويل جزء من القرض المدعوم لمنزل عليه رهن وتسكن فيه والدته.اضافة اعلان

تحويل القرض المدعوم في الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستفيد من الصندوق العقاري تقريبًا لي سنة ونصف بمبلغ 500 ألف دعم.. هل يحق لي تحويل جزء من مبلغ الدعم الحالي لى لسداد منزل قديم رهن قديم تسكن فيه الوالدة أو نقل الأقساط لي وإعفائي من الدعم.. علماً أن منزل الوالدة قديم وحل المبلغ كاملاً".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم شهري ولا يمكن الاستفادة من مبلغ الدعم دفعة واحدة ".

تأثير القرض الشخصي على الدعم السكني:

أيضا رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال مواطن يستوضح فيه عن مدى تأثير القرض الشخصي على إيقاف الدعم السكني.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"في حال إني قدمت على قرض شخصي هل يتوقف عني الدعم السكني؟".
وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":
1 -إلغاء العقد.
 2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.
 3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.
4-التعثر بسداد القسط الشهري.
 5- السداد المبكر للتمويل.

تسديد القرض العقاري:

كما رد حساب العناية بالمستفيدين على سؤال أرسل من قبل مواطن، يتساءل فيه عن إمكانية تسديد باقي القرض العقاري "كاش".
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا علي قرض عقاري ومنتظم فيه.. وباقي تقريبا 290 ألفا وأريد سدادها كاش كم تخفضون لي؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".

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