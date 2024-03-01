هل التقديم على القرض الشخصي يوقف الدعم السكني؟

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال مواطن، يستوضح فيه عن مدى تأثير القرض الشخصي على إيقاف الدعم السكني.



تأثير القرض الشخصي على الدعم السكني:



تسديد القرض العقاري:



صرف دفعات الإقراض المباشر في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"في حال إني قدمت على قرض شخصي هل يتوقف عني الدعم السكني؟".وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1 -إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4-التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.كما رد حساب العناية بالمستفيدين على سؤال أُرسل من قبل مواطن، يتساءل فيه عن إمكانية تسديد باقي القرض العقاري "كاش".وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا علي قرض عقاري ومنتظم فيه.. وباقي تقريبا 290 ألفا وأريد سدادها كاش كم تخفضون لي؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على طلب مواطن يسأل عن موعد صرف دفعة الإقراض المباشر.وكان أحد المستفيدين قد وجه استفسارا يقول فيه :" يوم بدينا.. على ترابها بنينا ومن أرضها ارتوينا.. بمناسبة يوم التأسيس اصرفوا باقي الدفعات من الإقراض المباشر".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".