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هل التقديم على القرض الشخصي يوقف الدعم السكني؟

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على سؤال مواطن، يستوضح فيه عن مدى تأثير القرض الشخصي على إيقاف الدعم السكني.اضافة اعلان

تأثير القرض الشخصي على الدعم السكني:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"في حال إني قدمت على قرض شخصي هل يتوقف عني الدعم السكني؟".
وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد.. الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":
1 -إلغاء العقد.
 2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.
 3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.
4-التعثر بسداد القسط الشهري.
 5- السداد المبكر للتمويل.

تسديد القرض العقاري:

كما رد حساب العناية بالمستفيدين على سؤال أُرسل من قبل مواطن، يتساءل فيه عن إمكانية تسديد باقي القرض العقاري "كاش".
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا علي قرض عقاري ومنتظم فيه.. وباقي تقريبا 290 ألفا وأريد سدادها كاش كم تخفضون لي؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا".

صرف دفعات الإقراض المباشر في الصندوق العقاري:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على طلب مواطن يسأل عن موعد صرف دفعة الإقراض المباشر.
وكان أحد المستفيدين قد وجه استفسارا يقول فيه :" يوم بدينا.. على ترابها بنينا ومن أرضها ارتوينا.. بمناسبة يوم التأسيس اصرفوا باقي الدفعات من الإقراض المباشر".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن تم إيقاف طلب صرف الدفعات الإقراض المباشر بتاريخ 1443/3/18 .. سعدنا بتواصلك".

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