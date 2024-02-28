عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن شرع في البناء قبل الحصول على القرض

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.



الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:



دعم البناء الذاتي في الصندوق العقاري:



خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".كما رد حساب العناية بالمستفيدين أيضا، على سؤال مواطن، بشأن دعم الـ 100 ألف الكاش والخاصة بتمويل البناء الذاتي وهل هي متاحة من جميع البنوك بالمملكة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه "السلام عليكم.. الـ 100 ألف المدعومة الكاش بالبناء الذاتي هل تشمل جميع البنوك".وجاء الرد : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تفعيل باقة دعم الدفعة المقدمة (لمنتج البناء الذاتي) بالتعاون مع البنك السعودي الأول".وأوضح أنه في حال تم تفعيل جهات تمويلية أخرى للباقات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لصندوق التنمية العقارية.أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.4- كل مرحلة يتم تقييمها.5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .