الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن شرع في البناء قبل الحصول على القرض

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
الصندوق العقاري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن شرع في بناء العقار وقام بالتقديم على القرض أثناء عملية البناء.اضافة اعلان

الحصول على القرض العقاري أثناء البناء:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : "هل لو تم البناء بدون اخذ القرض العقاري المدعوم وأثناء البناء قدمنا على الدعم نحصل عليه أولا؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : "عزيزي المستفيد لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

دعم البناء الذاتي في الصندوق العقاري:

كما رد حساب العناية بالمستفيدين أيضا، على سؤال مواطن، بشأن دعم الـ 100 ألف الكاش والخاصة بتمويل البناء الذاتي وهل هي متاحة من جميع البنوك بالمملكة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه "السلام عليكم.. الـ 100 ألف المدعومة الكاش بالبناء الذاتي هل تشمل جميع البنوك".
وجاء الرد : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تفعيل باقة دعم الدفعة المقدمة (لمنتج البناء الذاتي) بالتعاون مع البنك السعودي الأول".
وأوضح أنه  في حال تم تفعيل جهات تمويلية أخرى للباقات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لصندوق التنمية العقارية.

خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".
وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":
1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.
2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.
3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.
4- كل مرحلة يتم تقييمها.
5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .

اقرأ أيضا

تنبيه مهم حول تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستفيدين

زوجي متوفى وابني الكبير "مستقل"؟.. حساب المواطن يكشف عن مصير الدعم لهذه الأسرة

للدبلوم فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون

خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بـ "البريد" لحملة البكالوريوس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الصندوق العقاري- العقارات - سكني 11:00 م الإثنين، 26 فبراير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: بهذه الطريقة يتم استرجاع الدعم السكني بأثر رجعي

الخدمات الأرضية 6:41 م الخميس، 01 فبراير 2024

الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التوظيف بمطارات المملكة

الصندوق العقاري (2) 9:01 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن الحصول على خصومات

img 12:03 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: لا يتم إعفاء المتوفي من سداد القرض إلا بعد هذه الإجراءات