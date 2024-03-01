عاجل.. استثناء الزوج من الحد المانع في الضمان الاجتماعي بسبب راتب الزوجة.. توضيح من "الموارد"

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الحد المانع من الدعم، هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة لدعم الضمان الاجتماعي.





الحد الأدنى لمعاش الضمان



الحد المانع لمعاش الضمان



استثناء الزوج الذي ظهر له الحد المانع بسبب راتب الزوجة؟



أهلاً بك، تواصلك محل اهتمامنا



يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع للاستحقاق ويحتسب في الدخل كافة أفراد الأسرة، وإذا كان الدخل لايتجاوز الحد المانع كانت الأسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.



شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 1, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



ووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.وتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.وعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.فرد واحد - المانع 1320 ريالاًفردان- الحد المانع 1980 ريالاً3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً4 أفراد - الحد المانع 3300 ريالوفي هذا الإطار، تساءل أحد المواطنين: "هل يوجد حل أو استثناء للزوج الذي ظهر له الحد المانع بسبب راتب الزوجة؟ ويوجد التزام مالي مثبت؟".وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع للاستحقاق ويحتسب في الدخل كافة أفراد الأسرة، وإذا كان الدخل لايتجاوز الحد المانع كانت الأسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور".-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.