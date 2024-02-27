موعد إعلان أهلية الضمان الاجتماعي المطور

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية، بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).





وقت دراسة أهلية الضمان المطور



إعلان نتيجة أهلية الضمان المطور



آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية





الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة،الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) pic.twitter.com/DTwM56g40N February 26, 2024

نظام الضمان الاجتماعي المطور



الخطوات



المستندات المطلوبة



ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟



تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية



تتم دراسة الأهلية لمقدم الطلب قبل تاريخ 9 من كل شهر ميلادي.بداية من تاريخ 27 ميلادي.- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة الأهلية في ذات الشهر.- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي.تقديم اعتراض الضمان الاجتماعيهو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.- يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.- يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.- اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.سيتم إرسال "رمز التحقق" إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على "توثيق".-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.فيما يلي طريقة تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية، أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد- انتقل إلى برامج الدعم الخاصة بي.- اختر برنامج الضمان الاجتماعي.- الانتقال إلى الأهلية والاستحقاق.- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.- بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم بالضغط على تسليم الاعتراض.