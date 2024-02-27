موعد إعلان أهلية الضمان الاجتماعي المطور

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية، بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
وقت دراسة أهلية الضمان المطورتتم دراسة الأهلية لمقدم الطلب قبل تاريخ 9 من كل شهر ميلادي.
إعلان نتيجة أهلية الضمان المطوربداية من تاريخ 27 ميلادي.
آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية
- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة الأهلية في ذات الشهر.
- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي.
تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي
احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 26, 2024
الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) pic.twitter.com/DTwM56g40N
نظام الضمان الاجتماعي المطورهو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
الخطوات- يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
- يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
- اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.
المستندات المطلوبةستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.
ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
سيتم إرسال "رمز التحقق" إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على "توثيق".
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية فيما يلي طريقة تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية، أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- انتقل إلى برامج الدعم الخاصة بي.
- اختر برنامج الضمان الاجتماعي.
- الانتقال إلى الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم بالضغط على تسليم الاعتراض.