الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

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موعد إعلان أهلية الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور
الضمان المطور
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية، بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).اضافة اعلان

وقت دراسة أهلية الضمان المطور

تتم دراسة الأهلية لمقدم الطلب قبل تاريخ 9 من كل شهر ميلادي.

إعلان نتيجة أهلية الضمان المطور

بداية من تاريخ 27 ميلادي.

آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية


- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة الأهلية في ذات الشهر.
- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي.
تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

الخطوات

- يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
- يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
- اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

المستندات المطلوبة

ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.

ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
سيتم إرسال "رمز التحقق" إلى رقم الجوال المدخل إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على "توثيق".
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة. 

تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

فيما يلي طريقة تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية، أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- انتقل إلى برامج الدعم الخاصة بي.
- اختر برنامج الضمان الاجتماعي.
- الانتقال إلى الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-  تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم بالضغط على تسليم الاعتراض.

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